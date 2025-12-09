Así como la de Javier “Chicharito” Hernández, la segunda etapa de Alan Pulido en el Club Deportivo Guadalajara fue un total fracaso, y a pesar de que tiene contrato hasta diciembre de 2026, no entra en planes de Gabriel Militopara el siguiente curso de la Liga MX.

Derivado a esta situación, las altas esferas de Chivas están tratándolo de acomodar en otro equipo, siendo los Rayos del Necaxa los que más han mostrado interés en sus servicios, pero por ahora luce complicado que se cierre este cambio debido a un detalle: su sueldo.

De acuerdo con información del periodista de ESPN, Rafael Ramos, el salario del atacante mexicano ronda los 1.8 millones de dólares al año, cifra que es muy díficil de pagar para a mayoría de las escuadras del balompié azteca, por ello en Verde Valle están dispuestos a absorber parte de su salario.

No obstante, mientras la dirigencia del Club Deportivo Guadalajara le busca una nueva aventura en el futbol profesional, Alan Pulido se la pasa de fiesta ya que recientemente compartió un video en sus historias de Instagram celebrando con el cantante Óscar Maydón.

Mientras Alan Pulido gana 1.8 millones de dólares, el triste sueldo que tiene Armando “Hormiga” González en Chivas

Si bien, Armando “Hormiga” González está en pláticas de renovación con la direciva de Chivas y por ende su salario incrementará, lo último que se sabe, de acuerdo con Salary Sport, es que su sueldo actual es de poco más de 245 mil pesos al año, lo que es una cifra muy inferior si la comparamos con lo que percibe Alan Pulido.

¿En qué equipos ha jugado Alan Pulido