La situación de Alan Pulido con Chivas sigue siendo incierta, pues el delantero llegó a principios de 2025 con un contrato por un año que está por expirar en este mercado de invierno. No obstante, todo apunta a que existía la opción de extender su vínculo por un año más, escenario que complicaría a la directiva rojiblanca, la cual se vería obligada a buscarle nuevo club para liberar espacio y presupuesto.

Sin embargo, este martes Puligol reapareció en un podcast de la Liga MX luciendo todavía el uniforme de Chivas, en una entrevista donde habló sobre los sacrificios que realizó para dedicarse al futbol. La publicación del video generó nuevas dudas sobre su futuro, pues podría interpretarse como una señal de que seguirá en el Guadalajara, a menos que surja una oferta seria en los próximos días.

Pulido ha disputado apenas 15 partidos desde su regreso a inicios de año, registrando únicamente dos goles, cifra muy baja si se toma en cuenta que volvió como un delantero histórico del club y con un salario cercano a los 1.8 millones de dólares anuales. Con estos números, resulta evidente que el atacante tamaulipeco ha quedado a deber en su segunda etapa con el Rebaño Sagrado.

Hasta hace unos días, todo parecía indicar que Necaxa sería el club más interesado en hacerse de sus servicios, siempre y cuando Chivas aceptara cubrir un porcentaje alto de su sueldo. No obstante, las negociaciones entre los Rayos, el Guadalajara y el propio Pulido continúan, por lo que habrá que esperar para conocer el desenlace, sobre todo considerando que Gabriel Milito no lo contempla en su proyecto.

Aunado a esto, Pulido publicó en redes sociales que se encontraba de fiesta con el cantante Óscar Maydón, situación que causó molestia entre la afición debido a que, además de no aportar deportivamente al equipo, el delantero tampoco ha aceptado las condiciones para salir a otro club, lo que mantiene su situación en un punto crítico para Chivas.