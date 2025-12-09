Armando González cerró el Apertura 2025 como Campeón de Goleo y máximo referente ofensivo de Chivas, firmando un torneo espectacular en el que demostró su potencia, técnica y gran variedad de recursos: anotó con ambas piernas, de cabeza e incluso a balón parado. Con ese rendimiento, su responsabilidad como delantero estrella crecerá aún más, y el Club ya trabaja en darle las herramientas necesarias para sostener y elevar su impacto en el Clausura 2026.

Brian Gutiérrez será refuerzo de Chivas.

Una de esas herramientas es Brian Gutiérrez, mediocampista ofensivo del Chicago Fire, cuyo fichaje para Chivas está prácticamente cerrado. El joven estadounidense acaba de recibir un reconocimiento por parte de Hudl StatsBomb, una de las plataformas líderes de análisis de datos, donde se destacó cómo cada una de sus acciones tiene un impacto directo en los goles anotados por su equipo.

StatsBomb utiliza una métrica avanzada llamada On-Ball Value (OBV), conocida también como Valor de Posesión, que evalúa todas las acciones de un jugador como pases, conducciones, regates o recuperaciones, y les asigna un valor positivo o negativo según cuánto contribuyen a generar goles o evitar que el rival los anote. Con la temporada 2025 de la MLS ya concluida, la plataforma publicó un 11 ideal basado exclusivamente en esta métrica, en el cual aparece Brian Gutiérrez.

En dicho once, el futuro refuerzo de Chivas comparte lugar con figuras como Lionel Messi y Denis Bouanga, siendo reconocido como uno de los futbolistas que más benefician a su equipo con cada toque de balón. Gracias a estas características, Armando González será el principal beneficiado con su llegada, pues recibirá más y mejores servicios, lo que aumentará sus posibilidades de seguir anotando de manera constante en el Clausura 2026.

¿Cuándo será anuciado oficialmente Brian Gutiérrez como refuerzo de Chivas?

Chivas iniciará su pretemporada rumbo al Clausura 2026 la próxima semana, y todo apunta a que será entonces cuando Brian Gutiérrez sea anunciado oficialmente y se presente para realizar pruebas médicas. Si todo marcha según lo previsto, su debut podría darse en la Jornada 1 ante Pachuca en el Estadio Akron, donde arrancará una etapa en la que Armando González tendrá un socio ideal para seguir brillando.