Guadalajara se alista de la mejor manera para llegar el próximo lunes al inicio de la pretemporada en Verde Valle con las pruebas médicas y físicas. En medio de este con César Huerta dio a conocer que Érick Gutiérrez, Alan Mozo y Gilberto Sepúlveda están en la lista de jugadores transferibles solo si aparece un club que esté interesado en ficharlos para el Clausura 2026.

No hay dudas de que uno de los grandes aciertos de Amaury Vergara en el Apertura 2025 fue confiar en Alejandro Manzo y Javier Mier con los jugadores a fichar y desembolsar el dinero que se pedía. Esta decisión trajo como consecuencia tener en el campo a jugadores de calidad que marcaban la diferencia y en el banco de suplente un recambio interesante y de nivel.

En medio de este contexto, hay muchos rumores sobre las posibles bajas que tendrá el Rebaño Sagrado, especialmente porque hay una plantilla muy amplia y con salarios altos. Esta tarde César Huerta dio a conocer que el Rebaño Sagrado tiene en lista de transferibles a Érick Gutiérrez, Alan Mozo y Gilberto Sepúlveda.

Alan Mozo solo sale de Chivas si llega una oferta para este mercado de pases. (Foto: IMAGO7)

“Erick el Guti Gutiérrez es un futbolista por el que el Guadalajara está dispuesto a escuchar ofertas si las hubiera. No lo está tratando de vender, no le está buscando acomodo que yo sepa, pero está abierto a escuchar ofertas. Mismo caso que Alan Mozo y Tiba Sepúlveda. Jugadores que Chivas no está negociando, pero está abierto a negociarlo si llegan ofertas”, reveló el periodista de Diario As en su canal de YouTube.

El mensaje que recibió Erick Gutiérrez de su esposa

En medio de estos rumores, Jaqueline Osuna, esposa de Guti, rompió el silencio en redes sociales. “Dios contigo mi amor. Nosotros detrás de tí”, expresó la mujer del referente rojiblanco al compartir una fotografía junto a él en Instagram. Minutos más tarde expresó: “Eres el mejor ejemplo para tu hijo. No importa como estés siempre estás presente para ellos como si no pasara nada”.