El Guadalajara aún se encuentra de vacaciones y recién regresará a los trabajos el próximo 15 de diciembre con las pruebas médicas y físicas para comenzar con la pretemporada. A menos de una semana para la vuelta a los trabajos dan a conocer que en la primera jornada Chivas enfrentará a Pachuca en el Estadio Akron, mientras que en la segunda FC Juárez en la Frontera.

El Rebaño Sagrado cerró de la mejor manera la fase regular del Apertura 2025 debido a que logró clasificar automáticamente a la Liguilla. Sin embargo, ante Cruz Azul se perdió por la mínima diferencia luego de que Chicharito Hernández haya fallado un penal a minutos del final.

La directiva de Chivas ya dio vuelta de página y depura la lista de altas y bajas para entregarle a Gabriel Milito la mejor plantilla disponible. A días del regreso a los trabajos en Verde Valle y a la espera de la llegada de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, revelan los rivales y fecha de los primeros dos partidos del Guadalajara en el Clausura 2026.

Gabriel Milito prepara a Chivas para el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

“El Deportivo Guadalajara iniciará su camino en el Clausura 2026 contra Pachuca y Juárez. El calendario completo de Chivas y del resto de la Liga MX saldrá en próximos días”, reportó Villa Villa en su cuenta de X. No hay que olvidarse que este torneo tendrá varias jornadas apretadas porque se disputa el Mundial 2026 en México.

¿Por dónde se transmitirá Chivas vs. Pachuca en la jornada 1 del Apertura 2025?

Teniendo en cuenta que Chivas enfrentará a Pachuca en el Estadio Akron de local por la jornada 1 del Clausura 2026 el próximo 10 de enero. El juego será transmitido por Amazon Prime en México y por Telemundo en territorio estadounidense. Cabe destacar que si el Rebaño Sagrado es visitante ante FC Juárez se podrá por TV abierta en el Canal 7.