Chivas venció al Atlas en el Clásico Tapatío del sábado pasado con marcador de 1-2, gracias a los goles de Armando González y Ángel Sepúlveda desde el punto penal, siendo precisamente el cobro del delantero rojiblanco uno de los momentos más comentados del partido debido a la frialdad con la que ejecutó la pena máxima en un escenario de máxima presión. Sin embargo, ahora apareció una nueva toma que permite apreciar aún mejor la calidad de la ejecución, maravillando a la afición rojiblanca.

El periodista deportivo Diego Reos compartió un video grabado desde la tribuna ubicada justo detrás de la portería. En la grabación, que además se aprecia en cámara lenta, se puede observar con claridad cómo Sepúlveda engaña a Camilo Vargas con la mirada, volteando hacia su izquierda para después colocar el disparo al lado contrario. El arquero rojinegro quedó completamente vencido ante una ejecución que combinó técnica, calma y mucha inteligencia.

Más allá de la calidad técnica del disparo, el momento también reflejó liderazgo y compañerismo dentro del equipo. Antes de ejecutar el penal, Armando González y Sepúlveda dialogaron brevemente para decidir quién se haría cargo del cobro, acordando que fuera el recién llegado quien lo ejecutara. Con ello, ambos delanteros demostraron que priorizan el beneficio del equipo por encima del protagonismo individual.

Este gol significó la segunda anotación de Ángel Sepúlveda desde su llegada a Chivas, y nuevamente apareció en un momento importante. Ya lo había hecho anteriormente frente a Cruz Azul, cuando marcó el tanto que empató el partido de manera momentánea, aunque después la Máquina terminaría imponiéndose. Por ello, queda claro que el delantero ha comenzado a cumplir con el rol para el que fue fichado: aparecer cuando el equipo más lo necesita.

Ángel Sepúlveda tiene buen porcentaje de gol para los minutos que juega

El rol de Ángel Sepúlveda en el Guadalajara ha sido principalmente el de un delantero de recambio detrás del titular Armando González, siendo el Clásico Tapatío ante Atlas su primera titularidad. Hasta ahora, el atacante suma apenas 282 minutos disputados en el torneo, pero aun con ese tiempo limitado mantiene números destacados: anota un gol cada 141 minutos, una cifra bastante positiva para un delantero que normalmente entra desde el banquillo.