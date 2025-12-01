Chivas viene de perder ante Cruz Azul por los Cuartos de Final de la Liguilla en un duelo caliente y sufrido. Por otro lado, tras la dura derrota el Rebaño Sagrado rompió filas en Guadalajara y desde el conjunto rojiblanco confirmaron que el regreso a las actividades se dará el próximo 15 de diciembre para así comenzar con la pretemporada para el Clausura 2026.

No hay dudas de que lo vivido en Ciudad de México duele debido a que se hizo un gran trabajo en la recta final para llegar y poner contra las cuerdas a uno de los candidatos al título. Sin embargo, Javier Hernández en el momento más importante falló el tiro más importante que tuvo desde que volvió a jugar a México.

Chivas regresó a Guadalajara y rompió filas luego de haberse consumado su eliminación de la Liguilla del Apertura 2025. En Verde Valle los jugadores dieron de qué hablar luego de que ninguno de ellos haya querido frenar para saludar y firmar al único aficionado que se encontraba en Verde Valle.

Chicharito Hernández falló un penal clave para Chivas. (Foto: IMAGO7)

¿Cuándo regresa Chivas a los trabajos en Verde Valle?

Tras quedar eliminados de la Liguilla, Chivas confirmó en su página oficial que volverá a los trabajos el próximo 15 de diciembre. Se espera “Los elementos Rojiblancos tendrán un par de semanas de descanso y reportarán de vuelta el 15 de diciembre para someterse a las pruebas médicas y físicas de rigor, con lo que se dará inicio formal a la preparación rumbo al próximo semestre”, comunicaron.

Y añadieron: “La sede de la Pretemporada está por definirse y en los próximos días se dará a conocer toda la información al respecto”. Se espera en el Guadalajara una fuerte sangría de jugadores ya que se especula que salgan Raúl Martínez, Cade Cowell, Gilberto Sepúlveda, Javier Hernández, Alan Pulido, Isaác Brizuela, Yael Padilla, Hugo Camberos, Leonardo Sepúlveda y otros.