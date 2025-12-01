No hay dudas de que el Guadalajara quedó con la cabeza en alto luego de haber quedado eliminado ante Cruz Azul en la Liguilla. Tras lo sucedido en Ciudad de México, Chivas regresó a Verde Valle, jugadores rompieron fila y tienen polémica actitud al no querer frenar a firmar autógrafo al único aficionado que estaba presente ahí.

Sin dudas este equipo había ilusionado a toda la afición rojiblanca porque iba en busca del resultado ante rivales que en los papeles eran mejores. Un penal ejecutado dejó afuera a un Rebaño Sagrado que mereció llevarse algo más, pero que comenzó a dejar ir cuando Gabriel Milito decidió tirar a atrás al equipo.

Tras la derrota contra Cruz Azul, Chivas regresó Guadalajara para que cada jugador regrese con sus automóviles e inicie su periodo de vacaciones. En los diferentes reportes se pueden ver cómo los futbolistas se iban con caras largas, sin comentarios a la prensa y cada uno por separado.

Jugadores de Chivas rompieron filas en Verde Valle. (Foto: Captura / Futbol Con cerebro)

Por otro lado, Rodrigo Camacho reveló en su canal de Whatsapp que ninguno de los futbolistas se acercó a firmar un autógrafo al único aficionado que se acercó a saludarlos. “Visiblemente molesto se le vio salir al propietario del club y algunos jugadores optaron por salir por una puerta alterna y así evitar a la prensa y a un aficionado que buscaba llevarse una firma a casa”, reportó el reconocido insider del Guadalajara.

¿Qué sigue para Chivas tras despedirse del Apertura 2026?

Como decíamos, Chivas rompió filas este lunes primero de diciembre y comenzará su periodo de vacaciones. Se especula que su regreso del descanso se dará antes de que comience el 2026 en Verde Valle para comenzar la preparación para el Clausura 2026.