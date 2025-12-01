El penal fallado por Chicharito Hernández en los últimos minutos del duelo ante Cruz Azul decretó la eliminación de Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2025. El empate en el marcador global dejaba al Rebaño obligado a ganar, pero el experimentado delantero de 37 años no pudo desde los 12 pasos y desperdició la oportunidad de meter al Rebaño en las semifinales.

Los aficionados rojiblancos no tardaron en recordar que esta no es la primera vez que Chivas tropieza desde el punto de penal en el Estadio Universitario. La historia reciente registra al menos tres episodios similares que han sido perjudiciales para el Guadalajara en distintos momentos del certamen.

La más recordada data del 2004, cuando Chivas perdió la final del Apertura en la definición por penales ante Pumas UNAM. Aquella vez, Rafael Medina quedó en los libros como el villano de la historia, tras fallar el único penal de la tanda y sellar el título del conjunto universitario.

Gullit Peña no pudo batir a Alejandro Palacios, en un penal agónico como el de Chicharito (Imago7)

Años más tarde, en una Jornada 1 del Apertura 2016, Chivas perdía por la mínima ante Pumas por culpa de un autogol, pero tuvo la oportunidad de encontrar el empate con un agónico y polémico penal sancionado en su favor. Gullit Peña se hizo cargo pero no pudo batir al portero y ese fue su tercer cobro fallado de manera consecutiva.

Alexis Vega, el último en fallar en Ciudad Universitaria

Otro que también protagonizó un fallo clave desde el punto penal fue Alexis Vega. El delantero había sido marginado por indisciplina con Veljko Paunovic y volvió a jugar sobre el cierre de la fase regular. Cuando el Rebaño perdía por la mínima, el Gru falló el penal que pudo permitirle a Chivas terminar por delante de Pumas en la tabla y definir como local en el Akron, algo que terminó siendo clave en la eliminatoria que marcó el fin de ciclo del entrenador serbio.