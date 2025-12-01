Chivas quedó eliminado en los Cuartos de Final del Apertura 2025 tras caer en el global ante Cruz Azul, en un golpe duro para un equipo que había llegado en alza a la Liguilla y que soñaba con meterse entre los cuatro mejores. El cierre en el Estadio Universitario dejó imágenes fuertes, sobre todo por lo ocurrido con Chicharito Hernández.

El experimentado delantero rojiblanco falló el penal decisivo sobre el cierre del encuentro y sentenció la eliminación del Guadalajara. Minutos después, una vez terminado el encuentro, las cámaras de la transmisión se fueron con Chicharito, casi desconectado del entorno, quieto, con la mirada perdida y llevándose la cinta de capitán al rostro como si intentara esconderse del público presente.

Chicharito caminó unos pasos, levantó los brazos para disculparse con los aficionados rojiblancos y recibió primero el saludo de Richard Ledezma, pero su expresión siguió congelada, casi incrédula. En ese momento apareció Raúl Rangel. El arquero se acercó por detrás, lo abrazó, le habló al oído y lo sostuvo con una serenidad que contrastó con la tensión del delantero.

El Tala incluso le dio un par de golpes firmes en el pecho, como intentando reanimarlo, pero Chicharito parecía contener un llanto cargado de frustración y culpa, a sabiendas de todo el trabajo y el esfuerzo que había realizado el Guadalajara durante este semestre para volver a conectar con su afición.

¿Qué dijo Gabriel Milito sobre el penal fallado por Chicharito?

Quien no dudó en defender a Chicharito fue su entrenador, Gabriel Milito, quien se hizo cargo de que fuera éste quien se hiciera cargo de la ejecución: “Si hay alguien que tiene experiencia, recorrido para asumir la responsabilidad y patear un penal, es Javier, eso es indiscutido e incuestionable para mí. Si lo hubiese metido, la opinión hubiese sido distinta, pero los penales, ya lo he dicho, erra el que patea”, opinó el estratega de Chivas.