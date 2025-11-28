En un partido que contó con menos emociones de las esperadas, las Chivas de Guadalajara igualaron sin goles ante Cruz Azul por la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025. El Rebaño Sagrado no logró sacar ventaja y ahora estará obligado a ganar en condición de visitante para acceder a semifinales. La buena noticia fue que el equipo no recibió goles en contra, por lo que Raúl Rangel sumó una nueva portería a cero.

El Tala parece haber sacado ventaja en la pelea por la titularidad en la Selección Mexicana, donde compite con Luis Malagón del América. Su rendimiento con Chivas puede ser clave para ganar esa disputa, por lo que el hecho de sumar vallas invictas y buenas intervenciones puede ser un indicador clave de su nivel.

El Tala registra 87 partidos disputados con las Chivas (Imago7)

Ante Cruz Azul, entonces, el Tala Rangel llegó a 29 porterías a cero en un total de 87 partidos disputados con el Guadalajara. Es decir que mantuvo su valla invicta en un 33,3% de sus participaciones. Además, en esa cantidad de juegos, el portero rojiblanco recibió 96 goles, lo que da como promedio 1,10 tantos recibidos por partido.

Rangel logró su primera portería a cero con Chivas en enero de 2023, para una victoria del Rebaño como visitante por 1-0 ante Monterrey. En lo que va de este Apertura 2025, registró cinco vallas invictas y un saldo de 22 goles recibidos.

La intervención crucial del Tala Rangel vs. Cruz Azul

El portero del Guadalajara, Tala Rangel, tuvo una gran intervención en la segunda mitad, cuando la Máquina creció en el partido y generó una acción clara. Tras un centro desde la banda izquierda, Jéremy Márquez alcanzó a peinar el balón desde la línea del área chica, pero el guardameta rojiblanco estuvo rápido de reflejos y logró evitar el gol de la visita.