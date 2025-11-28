La Selección Mexicana Sub-16 forma parte del Torneo 4 Naciones con dos representantes de Chivas que comienzan a hacerse notar en el plano internacional. André Godinez Saucedo, defensor nacido en Uruapan, y Gerson Abiu Gutiérrez Gastelum, atacante originario de Guaymas, forman parte del plantel que ya disputó sus primeros dos compromisos del certamen.

En el debut, México empató ante República Dominicana y luego cayó por penales, mientras que en el segundo compromiso el Tri juvenil derrotó por 4-1 a Costa Rica, mientras que tiene un compromiso más pendiente frente a Canadá a disputar este viernes 28 de noviembre a las 13:30 horas (TCM).

André Godinez, central de 1.82 metros, representa esa escuela de defensores que Chivas ha trabajado con especial cuidado en los últimos años. Para el cuerpo técnico del Tri Sub-16, su lectura defensiva y su capacidad para anticipar parecen ser piezas claves tanto para el Guadalajara Sub-17 como en el combinado nacional.

Gerson Gutiérrez es un extremo ofensivo que juega en Chivas Sub-17 (Imago7)

Del otro lado del campo, Gerson Gutiérrez llega como una chispa ofensiva que México quiere encender. El sonorense se ha movido en Chivas como extremo o atacante móvil, un rol que le permite atacar espacios y cambiar ritmos en partidos cerrados. Su convocatoria simboliza un paso firme en su proceso de crecimiento, que desde 2023 ha sido continuo dentro de las Fuerzas Básicas rojiblancas.

Chivas, con presencia en las Selecciones Juveniles de México

La participación de dos elementos rojiblancos en el Tri Sub-16 se suma a las recientes convocatorias de otros futbolistas formados en Verde Valle para las Copas del Mundo: Hugo Camberos, Yael Padilla, Sebastián Liceaga y Diego Ochoa disputaron el Mundial Sub-20, mientras que Jhonnathan Grajales y Gael García estuvieron con México Sub-17.