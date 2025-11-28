Chivas y Cruz Azul empataron 0-0 en la ida de los Cuartos de Final, un resultado que deja al Guadalajara obligado a ganar sí o sí el domingo en Ciudad Universitaria, ya que el empate beneficia a la Máquina por mejor posición en la tabla. Sin embargo, más allá del marcador, dos jugadores encendieron las alarmas por posibles lesiones rumbo a la vuelta.

El primero fue Armando González, quien salió poco después del minuto 60 por una molestia en el abductor. Pero quien preocupa todavía más es Bryan González, pues hacia el final del encuentro también tuvo que ser sustituido, retirándose de la cancha con claros signos de dolor.

El Cotorro está en seria duda para el duelo del domingo. En la transmisión se pudo ver que, aunque intentó abandonar el campo por su propio pie, no logró hacerlo y tuvo que ingresar el carrito de las asistencias médicas para retirarlo, lo que hace pensar que la molestia podría ser más grave de lo esperado.

Además de su estado físico, preocupa su ausencia por lo que representa dentro del equipo: Bryan ha sido pieza clave en el esquema de Gabriel Milito, titular en los 17 partidos de la fase regular y también en la ida frente a Cruz Azul. Incluso anoche generó una de las jugadas más peligrosas del Rebaño, que por poco termina en gol.

Bryan González es titular indiscutible y aporta en defensa y ataque

El torneo de Bryan González ha sido uno de los más destacados del plantel: inició todos los partidos, disputó más del 90% de los minutos y aportó ofensivamente con dos goles y una asistencia. Por ello, su posible baja no solo preocupa en Chivas, sino también en la Selección Mexicana, donde se esperaba que pronto pudiera ganarse un lugar.