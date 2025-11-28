Chivas y Cruz Azul se enfrentaron la noche de este jueves en la ida de los Cuartos de Final, partido que terminó con un 0-0 que complica el panorama rojiblanco, pues ahora necesitarán forzosamente un triunfo en la vuelta para avanzar a semifinales. Sin embargo, más allá del marcador, lo que realmente preocupó a la afición fue el estado físico de Armando González.

La Hormiga tuvo que salir de cambio al minuto 62, y Gabriel Milito explicó en conferencia de prensa que fue por una molestia en el abductor, sin poder asegurar si estará al cien para el partido del domingo. “Esperemos que pueda llegar en buen estado. Eso lo iremos viendo con los pasos de estos días”, dijo el estratega, dejando abierta la posibilidad de que el goleador no pueda jugar.

De no recuperarse a tiempo, quedaría la gran duda sobre quién podría ocupar su lugar en la delantera rojiblanca. Las tres opciones naturales son Javier Hernández, Alan Pulido y Teun Wilke, aunque los tres tuvieron poca participación durante el torneo debido al extraordinario nivel mostrado por el Otaku del Gol.

La respuesta más lógica parecería ser Chicharito Hernández, pues ya tomó ese rol en el amistoso ante América en octubre, cuando Armando no pudo jugar por un golpe en la ceja. Además, Chicharito ha sido un cambio habitual por González en varios partidos, por lo que es el candidato más natural para ocupar el puesto si la Hormiga no está disponible.

Al interior de Chivas se espera que Armando González pueda jugar sin problema

Aun así, la esperanza en el entorno rojiblanco es que Armando González sí pueda jugar la vuelta frente a Cruz Azul. Aunque anoche no pudo anotar, quedó claro que mantiene un gran nivel, como lo demostró con el recorte que dejó en el piso a Erik Lira antes de sacar un disparo que, lamentablemente para Chivas, terminó atajando Andrés Gudiño.