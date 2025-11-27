Chivas quiere llevarse una ventaja sí o sí sobre Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron, por lo que está buscando fervientemente la portería rival, en donde el portero celeste, Andrés Gudiño está salvando a la Máquina con unas intervenciones cruciales.

El Guadalajara no dejó de intentar el generar peligro sobre la portería cementera, en donde todo surgió por la banda izquierda con el Cotorro González, quien mandó una diagonal, en donde Armando González controló e hizo una finta para deshacerse de la marca de Erik Lira, disparando de zurda.

Sin embargo, el portero del conjunto capitalino se tendió para desviar la redonda y mandarla a tiro de esquina, ahogando el grito de gol de miles de aficionados que se dieron cita en las gradas del Estadio Akron.

¿Cuándo se jugará el juego de Vuelta entre Chivas y Cruz Azul?

El segundo duelo de la serie entre rojiblancos y celestes se llevará a cabo el próximo domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.