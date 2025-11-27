Las Chivas de Guadalajara reciben esta noche al Cruz Azul en su estreno por la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño intentará hacerse fuerte en el Estadio Akron, ante su público, donde buscará sacar ventaja para luego definir la eliminatoria en condición de visitante.

El duelo se disputará este jueves 27 de noviembre a partir de las 20:07 horas (tiempo del centro de México) y contará con el arbitraje de Guillermo Pacheco. Se espera que sea uno de los duelos más emocionantes de la Liguilla al ser dos equipos que practican un buen futbol.

¿Chivas vs. Cruz Azul va por TV Abierta?

Uno de los interrogantes más comunes de la afición en cada juego pasa por dónde verlo en vivo. La respuesta, en este caso, es que el Chivas vs. Cruz Azul NO será transmitido por televisión abierta, ya que los encuentros de local del Guadalajara son exclusivos de Amazon Prime. Asimismo, también podrás seguir todas las incidencias en el minuto a minuto de Rebaño Pasión, con videos, goles, polémicas y todo lo que deje el encuentro.

Probable alineación de Chivas vs. Cruz Azul

De cara al choque frente a Cruz Azul, Gabriel Milito podría mantener una base similar al once que venció a Cruz Azul la jornada pasada: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Luis Romo, José Castillo, Bryan González; Omar Govea, Fernando González; Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Efraín Álvarez; Armando González.