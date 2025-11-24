Después de que la Liga MX revelara las fechas y horarios de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer a los árbitros que llevarán el orden en los partidos de Ida, donde nuestras Chivas estarán recibiendo a Cruz Azul en el Estadio Akron.

Para este duelo el encargado de impartir justicia será Guillermo Pacheco Larios, mientras que Jonathan Maximiliano Gómez y Jaime Daniel González Ramírez serán asistente uno y dos, respectivamente.

Por su parte, Iván Antonio López Sánchez será el cuarto oficial del compromiso del Club Deportivo Guadalajara y La Máquina. Mientras tanto, Diana Stephania Pérez Borja y Michel Ricardo Espinoza Ávalos estarán a cargo del VAR y AVAR.

Definido el cuerpo arbitral para el partido de Ida entre Chivas y Cruz Azul.

Fernando Guerrero arremetió contra el cuerpo arbitral del partido de Ida entre Chivas y Cruz Azul

La decisión de la Comisión de Árbitros de la FMF sobre los silbantes que estarán a cargo de los partidos de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 fue reprobada por el éxárbitro Fernando “Cantante” Guerrero, pues por medio de X cuestionó esta elección, asegurando que Guillermo Pacheco Larios no tiene experiencia y que Diana Stephania Pérez Borja viene de hacer un pésimo trabajo en el duelo de Play In entre Bravos de Juárez y los Tuzos del Pachuca.