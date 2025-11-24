Gabriel Milito le ha cambiado por completo la cara a las Chivas después de tomarlas en una profunda crisis, aunque al principio le costó mucho. Incluso, tanto algunos aficionados como periodistas llegaron a pedir su cabeza si perdía el Clásico Nacional ante América del Torneo Apertura 2025.

No obstante, con mucho trabajo y dedicación el argentino cambió las cosas en Verde Valle, pues ahora el Club Deportivo Guadalajara es uno de los que mejor se desarrolla dentro del campo en el futbol mexicano y en plática con Marca MX, Ricardo Antonio La Volpe ventiló por que su compatriota está teniendo éxito.

“El tiempo de trabajo es la diferencia, tuve la suerte de estar con él (Gabriel Milito) sentado, tomando un café, cenando, estuvimos más de cuatro, cinco horas hablando. Es un técnico joven que asume una responsabilidad, fíjate que se la juega mucho mano a mano, con su línea de tres y empezaron a entender sus jugadores algunas cositas, ya saben que uno va (Omar Govea) y el otro se sabe meter (‘Oso’ González), y ya no regalan tanto cuando el pressing no sale bien, y no te olvides de algo, la confianza, cuando el jugador empieza a entender que el sistema que está aplicando el técnico empieza a dar resultados”.

La Volpe reveló por qué Gabriel Milito está teniendo éxito con Chivas.

Cabe mencionar que Chivas fue el equipo que mejor cerró la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, por ello es que la afición “Rojiblanca” está muy ilusionada, con la confianza de que el próximo domingo festejarán el pase a las Semifinales.

Fechas y horarios de la serie de Cuartos de Final entre Cruz Azul y Chivas

Destacar que el partido de Ida entre Cruz Azu y Chivas se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 20:07 horas tiempo del centro de México, mientras queel juego de Vuelta se celebrará el domingo 30 del presente mes en el Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas.