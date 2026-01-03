Previo al Clásico Tapatío de la Copa Pacífica Centenario ante los Rojinegros del Atlas, la periodista deportiva, Karen Tapia, se despidió de los partidos de local del Club Deportivo Guadalajara transmitidos por Amazon Prime.

La comunicadora se dijo agradecida por la oportunidad de formar parte del proyecto que terminó cambiando su vida, así como el apoyo que recibió de la afición de Chivas desde enero del 2025.

“Llegué con la única expectativa de creccer profesionalmente, y partido a partido dar lo mejor de mí. Nunca imaginé que este proyecto terminaría cambiando mi vida“, escribió en su cuenta de Instagram.

“Hoy me despido de las transmisiones de Chivas y de Amazon Prime con el corazón lleno y profundamente agradecida por cada mensaje, cada muestra de cariño y el recibimiento tan bonito que siempre me dieron“, agregó.

Karen Tapia se despide de los partidos de Chivas.

“Gracias a Dios por darme la oportunidad de formar parte de este proyecto y, sobre todo de coincidir con grandes compañeros de trabajo. Son extraordinarios y eso refleja en todo lo que hacen. Gracias a ustedes que me leen, me siguen, me escriben y me acompañaron partido a partido. Su apoyo fue una motivación constante para crecer y superarme. Este proyecto ha sido muy importante para mí y su acompañamiento, invaluable”, finalizó.

¿Quién es Karen Tapia?

En enero de 2025 se dio a conocer que Karen Tapia era la nueva integrante de Amazon Prime para los compromisos de nuestras Chivas, resultando una grata sorpresa para la afición rojiblanca.

Cabe mencionar que la periodista deportiva ha tenido un largo camino en los medios de comunicación, trabajando en importantes empresas como Azteca Deportes, TUDN y HiSports, dejando siempre una buena imagen.