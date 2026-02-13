Falta nada más que un día para que las Chivas de Guadalajara y el Club América vuelvan a verse las caras en una nueva edición del Clásico Nacional. Este sábado 14 de febrero, el Rebaño y las Águilas se enfrentarán en el Estadio Akron, para el duelo correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Chivas llega como único líder y con paso perfecto, pero quiere dar un golpe sobre la mesa ante su gran rival. Los dirigidos por Gabriel Milito apuntan a tener bajas obligadas, ante unas Águilas de André Jardine que no pasan por su mejor momento pero buscarán frenar el gran andar rojiblanco.

Luis Romo sería baja, aunque Chivas juega al misterio

En el último duelo ante Mazatlán, el capitán rojiblanco Luis Romo resultó lesionado y todo hacía indicar que se perdería el Clásico Nacional. Sin embargo, durante la semana no hubo parte médico oficial y la cuenta oficial del Guadalajara mostró a su referente como si estuviera en condiciones; incluso en conferencia, su compañero y posible reemplazo, Diego Campillo, negó que Romo estuviera descartado. Sin embargo, todo hace indicar que el ex Rayados y Cruz Azul no podrá estar disponible para enfrentar al América.

Gilberto Sepúlveda ya entrena con normalidad

Una de las bajas que ha tenido el Guadalajara en este inicio de Clausura 2026 ha sido la de Gilberto Sepúlveda, zaguero central cuyas actuaciones no dejaron conforme a la afición en el último semestre. El Tiba arrastró una lesión de tobillo que lo dejó fuera de las convocatorias, pero en una de las últimas publicaciones de la cuenta oficial de Chivas se observó que ya entrena con normalidad junto al resto de la plantilla, por lo que podría reaparecer contra América, al menos en la lista de convocados.

Gilberto Sepúlveda ya entrena con normalidad (Imago7)

Diego Campillo y lo que significa el Clásico Nacional

El gran candidato para reemplazar a Romo es Diego Campillo, otro que reapareció hace poco tras sufrir una lesión en el semestre pasado. En conferencia de prensa, el canterano rojiblanco recordó que ya ha jugado varios Clásicos Nacionales y explicó lo especiales que son: “Siempre lo sentías diferente, la semana se trabaja diferente. Entonces, traigo eso desde niño, que cuando los veo enfrente me despierta algo y no se me ha quitado. Ahora que regresé, creo que el Clásico pasado lo demostramos: sigue ese fuego, esa emoción por jugar un Clásico”.

Henry Martín sobre el favoritismo de Chivas

Desde la vereda americanista, su capitán Henry Martin también palpitó el Clásico Nacional de este sábado, asegurando que Chivas no es favorito pese al gran momento que trae en el Clausura 2026: “El torneo pasado decían lo mismo, pero a favor de nosotros. No puede haber favoritos en un clásico. Nosotros hemos demostrado que no hemos parado en esa cancha y no nos pesa, que nos hemos parado en esa cancha y hemos respondido, que hemos dado las alegrías que todos queremos y que todos merecemos. El equipo está sólido”, afirmó el centrodelantero azulcrema.