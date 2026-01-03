Chivas tendrá actividad este fin de semana en la Copa Pacífica Centenario, torneo en el que enfrentará al Atlas este sábado 3 de enero y, dependiendo de los resultados, se medirá el domingo ante Monterrey o Leones Negros. El hecho de disputar dos partidos en días consecutivos es una situación poco común en la pretemporada y obligará a Gabriel Milito a planificar estratégicamente sus alineaciones para evitar sobrecargas físicas en el plantel.

De acuerdo con el periodista Omar Villarreal, es prácticamente un hecho que la alineación inicial contra Atlas será muy similar a la que debutará oficialmente ante Pachuca la próxima semana. Posteriormente, para la segunda mitad Milito realizaría múltiples modificaciones, posiblemente de forma casi total, con el objetivo de dosificar minutos. En ese sentido, el plan del cuerpo técnico está claramente definido.

Gabriel Milito tienen un plantel muy vasto.

Sin embargo, para el segundo partido del domingo el panorama cambiaría dependiendo del rival. Si el Guadalajara enfrenta a Monterrey, volvería a utilizar al once que apunta como titular frente a Pachuca, repitiendo el esquema de rotación masiva en la parte complementaria. En caso de medirse a Leones Negros, es altamente probable que desde el inicio salte a la cancha un Equipo B integrado principalmente por suplentes y canteranos.

Para el área médica del club, la prioridad absoluta son los compromisos oficiales de la próxima semana, ya que el Rebaño Sagrado tendrá tres partidos en apenas siete días: Pachuca el sábado, Juárez el martes y Querétaro el siguiente sábado. Por ello, se buscará que los futbolistas proyectados como titulares no superen los 90 minutos acumulados entre ambos encuentros de la Copa Pacífica Centenario.

En el mismo reporte, Omar Villarreal señaló que la decisión sobre Armando González aún está en el aire, ya que Milito desea contar con el gran goleador rojiblanco al cien por ciento para el debut ante Pachuca y no planea arriesgarlo por un amistoso. Además, el estratega sabe que la posición puede ser cubierta por Ángel Sepúlveda, Sergio Aguayo o Ricardo Marín, por lo que su participación se definirá a última hora.