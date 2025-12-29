Las Chivas de Guadalajara disputaron su primer amistoso en la pretemporada rumbo al Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño se impuso con una contundente goleada por 4-0 sobre Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez. El entrenador rojiblanco, Gabriel Milito, puso prácticamente lo mejor que tuvo a su disposición, pero en la segunda mitad movió todo el equipo para repartir los minutos en la plantilla.

Tras una primera mitad que resultó favorable gracias a los goles de Roberto Alvarado y Richard Ledezma, el Rebaño salió al complemento con un equipo totalmente renovado, ya que todos tuvieron la oportunidad de ver minutos en este duelo de preparación rumbo al próximo certamen.

En definitiva, Milito pateó el tablero y Chivas salió al campo con: Óscar Whalley; Miguel Gómez, Gilberto Sepúlveda, Francisco Méndez, Leonardo Jiménez; Samir Inda, Yael Padilla, Hugo Camberos, Santiago Sandoval; Ricardo Marín y Sergio Aguayo.

De esos nombres, tres eran debutantes, ya que Francisco Méndez, Leonardo Jiménez y Sergio Aguayo todavía no tenían minutos en el primer equipo de Chivas. De hecho, Aguayo pudo convertir su primer gol con la playera rojiblanca en cuestión de minutos, tras un pase de Ricardo Marín.

También durante esa segunda mitad, se dieron otros dos ingresos de debutantes: Ángel Chávez, defensor proveniente del Necaxa y que en principio jugaría con el Tapatío en la Liga de Expansión MX, además de Jorge Guzmán, canterano del Atlas que viene de jugar con el Filial rojiblanco y que se desempeña como carrilero por el sector izquierdo.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

Tras la goleada por 4-0 en el amistoso ante Irapuato, Chivas volverá a tener actividad rápidamente, ya que su próximo compromiso será el 3 de enero, cuando dispute el Clásico Tapatío amistoso frente a Atlas en el Estadio Jalisco, como parte de la Copa Pacífica de pretemporada, torneo en el que además jugará un segundo partido el 4 de enero -por el título o por el tercer lugar- ante el rival que surja del cruce entre Leones Negros y Monterrey, antes de enfocarse de lleno en el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX.