Gabriel Milito está consciente de que solamente le restan dos ensayos futbolísticos para poder cerrar su preparación previo al comienzo del Clausura 2026, por lo que tratará de aprovechar al máximo para poner a punto físico y futbolístico a los jugadores de Chivas, en donde el siguiente rival es el Atlas.
La realidad es que con las incorporaciones de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda, aunado a las lesiones de algunos jugadores, el entrenador argentino podría sacudir su alineación para este Clásico Tapatío amistoso por la Copa Pacífica.
Hay que recordar que el Guadalajara no pudo contar con Armando González, José Castillo, Fernando González y Diego Campillo para el amistoso contra Irapuato; sin embargo, los primeros tres podrían reaparecer si están en condiciones y si el cuerpo técnico lo considera necesario.
¿Cuál sería la alineación de Chivas contra Atlas para el amistoso de la Copa Pacífica?
-Raúl Rangel
-Richard Ledezma
-Daniel Aguirre
-Luis Romo
-Miguel Tapias
-Bryan González
-Omar Govea
-Brian Gutiérrez
-Roberto Alvarado
-Efraín Álvarez
-Ángel Sepúlveda
¿Cuándo y a qué hora se jugará el Chivas vs. Atlas por la Copa Pacífica?
El choque entre rojiblancos y rojinegros se llevará a cabo este sábado 3 de enero en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.