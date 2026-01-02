Chivas está por concluir su preparación rumbo al Clausura 2026 y lo hará contra uno de sus máximos rivales, el Atlas, en un compromiso de corte amistoso como parte de la Copa Pacífica que se disputará en el Estadio Jalisco.

El Guadalajara tratará de superar lo conseguido el semestre anterior, por lo que saben que para eso es necesario arrancar el torneo con el mejor nivel posible para poder cosechar la mayor cantidad de puntos desde el comienzo de su participación.

Gabriel Milito deberá tomar la decisión de si arriesgará dándoles minutos a algunos de sus jugadores que han venido presentando molestias musculares durante la pretemporada como Armando González, José Castillo o Fernando González.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Atlas por la Copa Pacífica?

El choque entre rojiblancos y rojinegros se llevará a cabo este sábado 3 de enero en la cancha del Estadio Jalisco, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Atlas?

Pese a tratarse de una competencia amistosa, los millones de aficionados del Guadalajara tendrán buenas noticias, ya que el partido será transmitido por ESPN 3 y Disney +. Sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.