Chivas enfrentará al Atlas la noche de este sábado en lo que será su primer partido del 2026, duelo correspondiente a la Copa Pacífica Centenario y que representa el penúltimo compromiso de preparación previo al Clausura 2026. Si bien el resultado pasa a segundo término al tratarse de un amistoso, el funcionamiento colectivo y las decisiones de Gabriel Milito generan gran expectativa en la afición, especialmente porque hay jugadores cuya participación aún está en duda.

Uno de los casos más relevantes es el de Armando “La Hormiga” González, quien desde finales del Apertura 2025 presentó molestias físicas que le impidieron participar en el amistoso ante Irapuato. Ahora, el Cuerpo Técnico encabezado por Gabriel Milito vive horas clave para definir si el delantero podrá tener actividad ante Atlas dentro de la Copa Pacífica Centenario o si será nuevamente resguardado.

Los reportes más recientes señalan que Armando González se siente notablemente mejor y su intención es volver a sumar minutos cuanto antes. Sin embargo, en Verde Valle existe una preocupación legítima: una vez que inicie el Clausura 2026, Chivas disputará tres partidos en solo siete días debido a la Doble Jornada programada para ajustar el calendario a los compromisos de la Selección Mexicana, por lo que cualquier riesgo físico podría complicar su disponibilidad.

Tomando esto en cuenta, no sería sorpresa que Milito prefiera guardar al Otaku del Gol para los partidos oficiales ante Pachuca, Juárez y Querétaro, especialmente si el atacante no se encuentra al cien por ciento. No obstante, también es cierto que llegar con ritmo competitivo a la Liga MX es fundamental, por lo que la decisión no es sencilla y dependerá directamente del estado físico del jugador en las próximas horas.

José Castillo y Fernando González también son duda para enfrentar al Atlas

Por otra parte, José Castillo y Fernando González también se mantienen en duda para el duelo de esta noche, luego de haber quedado descartados igualmente ante Irapuato. En caso de no estar disponibles, podrían ser reemplazados por Francisco Méndez y Brian Gutiérrez, respectivamente, o por otros elementos que Gabriel Milito decida utilizar para evaluar alternativas de cara al inminente arranque del Clausura 2026.