Después de muchos años de espera, Chivas por fin ha encontrado al delantero que tanto había soñado en la presencia de Armando González, por lo que es la obligación de Gabriel Milito el proteger la integridad de su goleador, aunque su participación en la Copa Pacífica era un misterio.

El Guadalajara confirmó su presencia en esta competencia amistosa que le servirá para ponerle fin a su etapa de pretemporada, en donde el primer choque será contra el Atlas, por lo que el estratega rojiblanco deberá tomar decisiones importantes sobre sus jugadores que han registrado problemas físicos.

Es por eso según el comunicador, Alejandro Ramírez, el entrenador argentino decidiría el no arriesgar a la Hormiga, por lo que no saldría ni a la banca, al menos para el partido contra los Zorros.

“Hasta lo que me decían, pero Armando González no tendría participación por lo menos frente al Atlas. Ya viene trabajando bien con el equipo, pero prefieren darle tiempo.

“Si no hay necesidad de que juegue unos minutitos contra Leones Negros o contra Rayados, se esperan hasta el arranque del torneo para que llegue muy bien“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuál lesión tiene la Hormiga González?

Durante la recta final del Apertura 2025, el delantero del uadalajara presentó una serie de molestias musculares que le impedían terminar los partidos; sin embargo, la lesión de incrementó en Cuartos de Final, por lo que el atacante se perdió el juego de vuelta contra Cruz Azul.

Por si fuera poco, la Hormiga estuvo acudiendo a revisiones médicas durante sus vacaciones y realizó la pretemporada con trabajo diferenciado para recuperarse cuanto antes, por lo que le darían más tiempo para que esté a plenitud física para el arranque del Clausura 2026.