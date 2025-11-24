La disputa por la portería de la Selección Mexicana sigue generando opiniones entre figuras históricas, y ahora fue Óscar “Conejo” Pérez quien analizó el momento que viven Raúl Rangel y Ángel Malagón rumbo al próximo Mundial. El exguardameta del Tri reconoció que ambos atraviesan etapas distintas, pero dejó claro que la exigencia del puesto obliga a un nivel superior si quieren adueñarse definitivamente del arco nacional.

“Es cierto, por ahí escuché a un compañero que dice: ‘para estar en la selección necesitas dar un plus más, un nivel más arriba, y lo tienen que encontrar’. Son grandes arqueros. No por casualidad están en sus equipos de titulares”, señaló en entrevista con el Diario de los Deportistas. Para el Conejo, tanto Rangel como Malagón tienen la calidad, pero deben recuperar confianza para competir al máximo. “A veces se pasa por momentos difíciles, sí, sin duda, pero tienen que retomar y volver a proyectar esa confianza para despejar dudas. En este caso, creo que es bien difícil”, añadió.

Pérez habló también del momento específico de cada uno, y admitió que Malagón no llega en su mejor versión. “Había sido campeón, fue bicampeón, mantenía un buen nivel, pero creo que este último cierre le ha costado mantener ese nivel que mostró cuando su equipo logró hacer el campeonato”, señaló el exarquero, dejando entrever que la disputa se abrió más de lo que parecía hace unos meses.

Sobre Raúl Rangel, el Conejo destacó que su crecimiento reciente lo ha convertido en una opción cada vez más seria. “Ahora Tala creo que lo veo acomodándose un poquito mejor y que va poco a poco encontrando esa parte”, comentó. Para el histórico portero, el guardameta de Chivas está llegando en buen momento y se acerca decididamente a la conversación por la titularidad.

Hoy por hoy, “Conejo” Pérez elige al Tala Rangel

Aunque no quiso inclinarse por uno, Pérez dejó claro que la decisión final dependerá del rendimiento antes de la Copa del Mundo. “Creo que va a estar el que ande mejor previo al Mundial. Ahorita me parece que Tala se está acercando ahí. A lo mejor a tener una opción de poder mostrarse, que ya la ha tenido”, concluyó. Con este panorama, la competencia en el arco del Tri promete ser una de las más apretadas rumbo a la próxima convocatoria.