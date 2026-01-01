El 2026 no es uno más para los jugadores de Chivas debido a que hay varios de ellos que se están preparando para pelear por un lugar en la lista de 26 definitiva para el Mundial 2026. En medio de este contexto hay un jugador que se merece estar en esa lista y se trata de Richard Ledezma, un futbolista que se destaca como lateral por la derecha y es polifuncional. ¿Qué más necesita Javier Aguirre para tenerlo en cuenta?

No hay dudas de que el Guadalajara de la mano de Gabriel Milito fue solucionando diferentes problemas que eran recurrentes. Aunque costó mucho trabajo le dio orden en la última línea defensiva, mientras que en el ataque no dejaron de generar jugadas de peligro.

En consecuencia en Chivas al mejorar su estilo de juego logró sumar elevar y emparejar la calidad de jugadores que volvieron a ganarse su primera o una nueva oportunidad en la Selección Mexicana. Luis Romo era un jugador que peleaba por volver a tener un llamado al Tri, mientras que lo realizado por Armando González en el Apertura 2025 era merecedor para en el año haber tenido dos llamados y no uno por la lesión de Julián Quiñones y Santiago Giménez.

Richard Ledezma fue uno de los puntos altos de Chivas en el Apertura 2025. (Foto: IMAGO7)

En medio de este contexto hay jugadores de Rebaño Sagrado que levantan la mano porque cumplen muy bien su rol principal, cuentan con talento, visión de juego y son polifuncionales. Uno de ellos es Richard Ledezma quien de momento no es considerado por el Vasco para una futura convocatoria cuando tiene serios problemas en la lateral derecha para cubrir la ausencia de Rodrigo Huescas.

Contar con el elemento del Guadalajara le daría a la Selección Mexicana tener a un jugador con experiencia en el futbol de Europa, considerado el mejor lateral derecho de la Eredivisie 2024, que tiene tiro de larga distancia, velocidad, visión para jugar al espacio y precisión con los centros. A su vez, es un futbolista polifuncional porque puede jugar por toda la banda y si es necesario estar en el juego para crear asociaciones. Es decir no es un improvisado, sino que es un gran profesional que está listo para retos importantes.

Estadísticas de Richard Ledezma en el 2025 Partidos Goles Asistencias Minutos Apertura 2025 17 0 5 965 Leagues Cup 2025 2 1 0 129 Total: 19 1 5 1094 Estadísticas proporcionadas por Transfermarkt.

Bryan González podría ser convocado a la Selección Mexicana

Como se sabe, la Selección Mexicana llevará adelante una gira por Panamá y Bolivia fuera de la fecha FIFA con jugadores de la Liga MX. Uno de los jugadores que se convertiría en una de las caras nuevas ante la ausencia de Mateo Chávez es Bryan González. Según lo informado por David Medrano en Medio Tiempo, el Cotorro se ganaría la posibilidad de ganarse la confianza del Vasco Aguirre.