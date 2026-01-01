En Chivas todo el mundo descansa debido a que se festeja el inicio del 2026 y recién el sábado tendrá acción cuando enfrente a Atlas en la Copa Pacífica. En medio del inicio del nuevo año dan a conocer que dentro del Guadalajara ya sienten la presión de ser superado por Toluca o que recorte la distancia Cruz Azul o Tigres.

Con la llegada del entrenador argentino el Rebaño Sagrado encontró un nuevo aire para marcar la diferencia en cada partido. Jugadores y directiva cerraron filas y confiaron nuevamente en un proyecto que iba a ser llevado adelante por un técnico nacido en Argentina.

A pesar de que Chivas cambió el chip y se convirtió en un equipo a respetar como marca la historia, el objetivo de campeonar no se cumplió. La buena noticia fue que América no sumó un nuevo título, pero el bicampeonato de Toluca igualó la línea del Guadalajara en el segundo lugar de máximo ganadores.

En medio del inicio del 2026 Jesús Bernal reveló en su canal de YouTube que dentro del club la presión se siente porque saben que están a seis meses de que el conjunto Escarlata los supere y pase a ser el tercer máximo ganador en el futbol mexicano. A su vez, el otro temor que existe es que equipos como Cruz Azul o Tigres recorten más la distancia.

¿Cómo lo resolverá Gabriel Milito en Chivas?

Queda claro que la única manera que Gabriel Milito resuelva este problema con Chivas es ganando cuanto antes la 13. Desde el próximo 10 de enero inicia una oportunidad única para quedarse con el título y recortar la diferencia con América.