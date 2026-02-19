El gran momento de las Chivas de Guadalajara en el Clausura 2026 de la Liga MX no solo ilusiona a su afición por el paso perfecto en las primeras jornadas, sino que también empieza a generar reconocimiento fuera del entorno rojiblanco. Esta vez fue Ricardo La Volpe quien se sumó a los elogios y puso el foco en el trabajo que viene realizando Gabriel Milito al frente del equipo.

Para el experimentado entrenador argentino, el presente de Chivas no es producto del azar. “Clarísimo está que hay un entrenador, que tiene una filosofía futbolística, una idea, un sistema y ya desde el campeonato anterior. Lógicamente, cuando hay una continuidad, que eso no es fácil en México, cuando hay una continuidad, creo que los jugadores aceptaron, porque tienen que aceptarlo en el sentido que les guste, para apoyarlo, para jugar, para correr”, explicó, subrayando un factor poco común en el futbol mexicano: la estabilidad del proyecto.

La Volpe destacó que esa continuidad permitió consolidar una identidad clara dentro del campo, algo que hoy se refleja en un equipo intenso, ordenado y competitivo, capaz de sostener resultados y también formas. Para el Bigotón, el Guadalajara no solo juega bien, sino que transmite convicción en cada partido, un sello que se fue fortaleciendo desde el torneo anterior y que ahora encuentra respaldo en los números.

Incluso, el ex seleccionador nacional colocó al Rebaño entre los máximos aspirantes al título: “Hoy es uno de los mejores equipos, esperemos, como todos los fanáticos de Chivas, que salga campeón. Yo creo que no hay más de cinco, seis equipos, Toluca, Tigres y que de ahí sale el campeón”. Así, el reconocimiento externo refuerza la sensación que ya se vive en Verde Valle: este Chivas no solo arrancó perfecto, también se ganó el respeto como serio candidato.

La Volpe cuestiona la decisión de Javier Aguirre

En otro tema, Ricardo La Volpe también puso el foco en una situación que podría impactar directamente en equipos protagonistas como el Guadalajara de cara a la liguilla. El entrenador cuestionó la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol de convocar con mucha anticipación a los seleccionados rumbo al Mundial, lo que dejaría a los clubes sin piezas clave en la fase decisiva del torneo.

La Volpe sostuvo que no entiende el fundamento deportivo de trabajar sin la “columna vertebral” del equipo, mencionando casos como César Montes, Johan Vásquez, Edson Álvarez y Raúl Jiménez, y señalando que una medida así podría debilitar a conjuntos que aspiran al título, como Chivas, en el momento más importante del campeonato.