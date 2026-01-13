Chivas es un equipo que se ha ganado las alabanzas de decenas de especialistas y millones de aficionados dentro de la Liga MX gracias al estilo de juego tan atractivo que ha impregnado Gabriel Milito en la escuadra rojiblanca; sin embargo, el planteamiento del argentino tendría una debilidad que fue detectada por Ricardo La Volpe.

El Bigotón, que hoy en día funge como analista en diversos espacios, analizó la manera en la que juega el Guadalajara, destacando que la plantilla ya adoptó por completo la idea futbolística que desea el estratega sudamericano, en donde el incomodar al rival es indispensable.

Sin embargo, Ricardo La Volpe destacó que ese esfuerzo físico que realizan los futbolistas para imponer sus condiciones desde el silbatazo inicial es un arma de doble filo, ya que en los segundos tiempos, el chiverío suele tener muchas complicaciones por el desgaste que realizan los futbolistas en los primeros 45 minutos.

“Terminó bastante bien en el campeonato anterior y por lo que vimos, ya tiene una forma de jugar, una ideología futbolística Gabriel Milito, sin duda (…) Es un equipo agresivo porque es de jugársela muchas veces en mano a mano.

“Veo que los jugadores, a mayor tiempo que juegas de una manera, mayor experiencia vas teniendo y mayor confianza vas agarrando al tratar de saber qué hacemos, cómo salimos jugando.

“Lo único que yo puedo notar es que en los segundos tiempos, baja. Me preguntaría el por qué, pero es un equipo tan dinámico, tan agresivo en el sentido de que va a hacer mucho el pressing en alto, no deja salir al rival, se la juega al mano a mano atrás algunas veces”, explicó el extimonel de la Selección Mexicana en su podcast, Lavolpismo.

Chivas anota la mayoría de sus goles en el primer tiempo

De los 31 goles que anotó Chivas en el Apertura 2025, 17 dianas fueron conseguidas en el primer tiempo, en donde en el duelo contra Monterrey fue uno en los que la ventaja de tres goles se vio más comprometida en el segundo tiempo cuando los regiomontanos anotaron dos dianas que recortaron la desventaja.