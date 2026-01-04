Gilberto Sepúlveda salió lesionado al minuto 15 del partido por el tercer lugar de la Copa Pacífica Centenario entre el Club Deportivo Guadalajara ante Leones Negros, disputado en la cancha del Estadio Jalisco.

El “Tiba” Sepúlveda se fue del terreno de juego tras presentar molestias luego de una dura acción, lo que llevó al cuerpo técnico de nuestras Chivas a realizar su primer cambio del encuentro, aunque el zaguero salió por su propio pie.

Cabe mencionar que hasta el momento el Rebaño Sagrado no ha emitido un parte médico de la situación del defensor de 26 años de edad, pero su temprana salida generó en la afición rojiblanca mucha alegría, pues no es de su agrado, lo que llevó a Jesús Hernández a arremeter contra ellos.

“Triste y asqueroso festejar que se lesione un jugador de tu equipo”, escribió el comunicador en su cuenta de X tras ver las burlas a Gilberto Sepúlveda luego de su lesión que probablemente le cueste ver actividad en el debut del Club Deportivo Guadalajara en el Torneo Clausura 2026.

¿Cuándo debuta Chivas en el Clausura 2026?

El debut de Chivas en el Torneo Clausura 2026 será ante los Tuzos del Pachuca, dentro de la Fecha 1, a disputarse el sábado 10 de enero en la cancha del Estadio Akron a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Cabe mencionar que los pupilos de Gabriel Milito cerraron su pretemporada con victoria ante Leones Negros, así que llegarán con la motivación a tope para el inicio del certamen, donde buscarán superar lo hecho del semestre pasado.