El Club Deportivo Guadalajara hizo oficial la lista de jugadores convocados para enfrentar al Atlético de San Luis y, de paso, salió a despejar las dudas de la afición respecto a la ausencia de Gilberto Sepúlveda, descartando que se trate de una decisión técnica por parte de Gabriel Milito.

Chivas dejó en claro que la ausencia del defensa de 26 años de edad se debe a que se sigue recuperando del esguince en su tobillo izquierdo que sufrió durante el último partido de pretemporada.

Y ante la ausencia del “Tiba” Sepúlveda, el estratega argentino convocó a Ángel Chávez, futbolista que llegó como refuerzo del Tapatío para el Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX.

Es importante señalar que Gilberto Sepúlveda figuraba entre los jugadores que la directiva de Chivas contemplaba como baja para el presente certamen; sin embargo, al no concretarse propuestas formales desde otros clubes de la Liga MX, el zaguero se quedó en el plantel con la intención de ganarse un puesto en el once inicial.

Gilberto Sepúlveda se sigue recuperando de una lesión.

Cabe mencionar que el partido ante Atlético de San Luis se llevará a cabo este sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Libertad Financiera, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por ViX e ESPN.

¿Cuál es la convocatoria completa de Chivas para enfrentar al Atlético de San Luis?

– Raúl Rangel

– Óscar Whalley

– Richard Ledezma

– Miguel Gómez

– Miguel Tapias

– Diego Campillo

– José Castillo

– Ángel Chávez

– Rubén González

– Bryan González

– Luis Romo

– Omar Govea

– Brian Gutiérrez

– Daniel Aguirre

– Efraín Álvarez

– Yael Padilla

– Roberto Alvarado

– Hugo Camberos

– Santiago Sandoval

– Armando González

– Ángel Sepúlveda

– Ricardo Marín