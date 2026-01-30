El Club Deportivo Guadalajara cerró este viernes su preparación para el partido ante Atlético de San Luis, correspondiente a la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026 y dentro de su convocatoria aparece un jugador del Tapatío.

Se trata de Ángel Chávez, defensor que llegó como refuerzo para el Tapatío de cara al Torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX y que rápidamente está destacando en el equipo filial de nuestras Chivas.

Es importante mencionar queGilberto Sepúlveda sigue con su rehabilitación del esguince en su tobillo izquierdo, por ello es Gabriel Milito consideró al futbolista de 20 años de edad.

Cabe mencionar que Ángel Chávez ya sabe lo que es jugar en el máximo circuito del futbol mexicano, pues su debut en Liga MX fue vistiendo la camiseta de los Rayos del Necaxa en un compromiso ante Rayados de Monterrey en el Torneo Clausura 2025.

Ángel Chávez fue convocado para el partido ante Atlético de San Luis.

¿Cuál es la convocatoria de Chivas para enfrentar al Atlético de San Luis?

– Raúl Rangel

– Óscar Whalley

– Richard Ledezma

– Miguel Gómez

– Miguel Tapias

– Diego Campillo

– José Castillo

– Ángel Chávez

– Rubén González

– Bryan González

– Luis Romo

– Omar Govea

– Brian Gutiérrez

– Daniel Aguirre

– Efraín Álvarez

– Yael Padilla

– Roberto Alvarado

– Hugo Camberos

– Santiago Sandoval

– Armando González

– Ángel Sepúlveda

– Ricardo Marín

Señalar que el encuentro entre Atlético de San Luis y el Club Deportivo Guadalajara se llevará a cabo este sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Libertad Financiera, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, el cual será transmitido por ESPN y ViX.