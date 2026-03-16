Chivas viene de superar con contundencia a Santos Laguna por 3-0 en el Estadio Akron y el próximo miércoles recibe a León por el pendiente de la jornada 9. De cara al encuentro contra la Fiera repasamos la única duda y los seis descartados que tendría Gabriel Milito en su convocatoria. Si el Rebaño Sagrado gana volverá a ser líder de la tabla general de posiciones.

No hay dudas de que el Guadalajara es uno de los grandes protagonistas en el Clausura 2026 debido a que no es casualidad la manera en la que se queda con las victorias. Especialmente porque queda claro que hay estilo aceitado y con todos los jugadores, titulares y suplentes, comprendiendo que deben estar enfocados para marcar la diferencia.

Tras la contundente victoria ante Santos Laguna, Chivas no tuvo descanso debido a que el próximo miércoles enfrenta a León. De cara al duelo en el Estadio Akron hay un jugador que se encontraría en duda para ser convocado y seis descartados para recibir a los Esmeraldas.

Gabriel Milito no le dio descanso a sus jugadores por la fecha entre semana ante León. (Foto: IMAGO7)

Los jugadores que no son tenidos en cuenta son: Richard Ledezma por suspensión, Luis Romo por lesión, Leonardo Sepúlveda y Eduardo García por nivel, mientras que Érick Gutiérrez y Alan Pulido por problemas con el entrenador. Por otro lado, único jugador que está en duda para saber si será tenido en cuenta es Ángel Chávez, quien podría entrar en consideración ya que puede jugar de líbero.

¿A qué hora se juega Chivas vs. León?

El partido entre Chivas y León por el pendiente de la jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX se llevará adelante el próximo miércoles a las 20:07 del Centro de México. El partido en el Estadio Akron se podrá seguir por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo.