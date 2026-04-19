Ayer Chivas volvió a dar de qué hablar en la Liga MX debido a que goleó por 5-0 a Puebla para sellar su clasificación a la Concachampions 2027. Tras el partido, Gabriel Milito fue claro sobre la actualidad de Érick Gutiérrez al señalar que no no entra en consideración para jugar la Liguilla a pesar de que tengan varias bajas por la convocatoria de la Selección Mexicana al Mundial 2026.

El miércoles pasado el Guadalajara dio de qué hablar debido a que confirmó en su página oficial la salida de Alan Pulido. En su frío y escueto comunicado, el conjunto rojiblanco señaló que se había llegado a un acuerdo entre las partes y le agradecieron su trabajo en la institución más grande de México.

En medio de este contexto, Chivas tuvo acción en el Estadio Akron en el que terminó goleando por 5-0 a Puebla gracias a los goles de Bryan González, Ricardo Marín, Brian Gutiérrez y Hugo Camberos. Tras el partido, Érick López le consultó a Gabriel Milito si tenía en consideración a Érick Gutiérrez para la Liguilla y el entrenador contestó que no.

Gabriel Milito no tendrá en cuenta a Érick Gutiérrez. (Foto: IMAGO7)

“No. Nosotros conformamos un plantel donde hubo jugadores que les tocó salir y otros que les tocó llegar como sucede en cualquier equipo del mundo. Siempre que se abre el periodo de descanso, uno analiza y resuelve. En esa toma de decisiones puede haber aciertos y desaciertos, pero uno busca lo mejor para el club”, declaró.

Y agregó: “Nosotros tenemos el plantel conformado y son los que iniciamos la pretemporada y con esos mismos jugadores son los que vamos a terminar”. No hay que olvidarse que Gabriel Milito lo borró porque el mediocampista no aceptaba ser suplente.

¿Qué jugadores fueron cepillados por Gabriel Milito?

Para el Clausura 2026, Gabriel Milito conformó una lista de al menos 10 jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta. Ellos son: Eduardo García, Leonardo Sepúlveda, Isaác Brizuela, Cade Cowell, Raúl Martínez, Teun Wilke, Alan Pulido, Alan Mozo, Érick Gutiérrez y Chicharito Hernández.