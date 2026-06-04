Chivas atraviesa uno de los momentos más positivos de los últimos años desde la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco. El estratega argentino logró darle un giro de 180 grados al equipo, devolviéndole una identidad competitiva que le permitió convertirse nuevamente en protagonista de la Liga MX. Bajo su mando, el Guadalajara alcanzó unos cuartos de final y unas semifinales en torneos donde incluso llegó a ser considerado como uno de los principales candidatos al título.

Chivas ha ganado los dos últimos Clásicos Nacionales.

La realidad es muy distinta para otros clubes importantes del futbol mexicano. América y Pumas habrían puesto punto final a los ciclos de los entrenadores que encabezaron sus proyectos en el último año, luego de que se confirmara la salida de André Jardine de las Águilas y de que la marcha de Efraín Juárez del conjunto universitario parezca inminente. Ambos técnicos lograron elevar el nivel competitivo de sus equipos, aunque no consiguieron mantenerse en el cargo.

Y si algo favorece a Gabriel Milito en esta comparación es que sus números frente a André Jardine fueron perfectos durante el tiempo que coincidieron en la Liga MX. El Guadalajara derrotó al América por marcador de 2-1 durante el Apertura 2025 y posteriormente volvió a imponerse por 1-0 en el Clausura 2026. Dos partidos, dos victorias y saldo impecable para el técnico rojiblanco frente al ahora exentrenador azulcrema.

Efraín Juárez no pudo vencer a Gabriel Milito.

La historia fue muy similar frente a Efraín Juárez. El estratega de Pumas tampoco pudo derrotar a las Chivas de Gabriel Milito, que se impusieron por 2-1 en el Apertura 2025 y posteriormente rescataron un empate en el Clausura 2026. Estos resultados reflejan la capacidad que tuvo el Guadalajara para competir de tú a tú e incluso superar a rivales directos que llegaban con proyectos sólidos y planteles de gran nivel.

Cruz Azul y Toluca son los rivales que se le han negado a las Chivas de Gabriel Milito

Aunque los antecedentes contra América y Pumas son muy positivos, hay dos equipos que todavía representan una cuenta pendiente para Gabriel Milito: Cruz Azul y Toluca. El técnico argentino aún no ha logrado derrotarlos desde su llegada al Guadalajara, siendo especialmente doloroso el caso de La Máquina, conjunto que eliminó a Chivas tanto en unos cuartos de final como en unas semifinales. Por ello, el Apertura 2026 también representará una oportunidad de revancha para un proyecto que sigue creciendo y que buscará consolidarse definitivamente entre los mejores del futbol mexicano.