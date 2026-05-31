La directiva rojiblanca se ha movido rápido para anticiparse a las Águilas en los últimos recesos. Y los propios futbolistas pusieron de su parte.

Las Chivas de Guadalajara avanzaron en las últimas horas de manera concreta por el fichaje de Kevin Castañeda, futbolista que actúa en los Xolos de Tijuana y que viene de ser uno de los mejores mediocampistas en el Clausura 2026 de la Liga MX. De hecho, el jugador de 26 años también fue relacionado con el Club América, aunque el Rebaño finalmente se anticipó a su contratación.

Castañeda no es el único jugador que en los mercados recientes estuvo en carpeta de las Águilas pero acabará vestido de rojiblanco. Anteriormente, la misma situación se repitió, por ejemplo, con Richard Ledezma, un futbolista que fue apuntado por el América cuando terminó contrato con el PSV y eligió regresar México, pues estaba muy identificado con el Guadalajara.

Richy Ledezma y Efraín Álvarez eligieron Chivas antes que América (Imago7)

En aquel mismo mercado, una de las novelas estuvo protagonizada por Efraín Álvarez. El América también estuvo en la puja por el ahora 10 de Chivas, y hasta se llegó a decir que la oferta económica azulcrema convencía a la directiva de Tijuana, pero finalmente se lo quedó el Rebaño y la postura del jugador también fue importante al elegir vestirse de rojiblanco.

Por último, en el último invierno fue el turno de Brian Gutiérrez, mediocampista que también estuvo en el radar del América, pero al que Chivas convenció con su proyecto deportivo y su identificación desde niño pese a criarse en suelo estadounidense. El propio futbolista reconoció que ni se lo pensó al enterarse de la oferta rojiblanca.

Chivas no se baja de la pelea por Denzell García

Otro elemento al que se disputarían los grandes es Denzell García, joven mediocampista que actúa en los Bravos de Juárez. Aunque se dijo que Chivas finalmente descartaba su fichaje, el periodista César Merlo contó que las negociaciones todavía se mantienen entre las directivas, por lo que puede ser otro jugador al que se pelean el Rebaño, las Águilas y hasta Cruz Azul.