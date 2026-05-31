Chivas descansa mientras la Selección Mexicana se alista para la Copa del Mundo 2026. En medio de este contexto, Yael Padilla podría salir del equipo, la llegada de Denzell García no está descartada y Roberto Alvarado enciende las alarmas en el Tri.

Mientras todo el mundo sigue atento los movimientos de Javier Aguirre en la Selección Mexicana, todo Chivas observa con meticuloso cuidado qué sucede en el mercado de pases. En los últimos días se supo que el Rebaño Sagrado avanza con certezas por el fichaje de Kevin Castañeda, futbolista de Tijuana.

En medio de este contexto, sale a la luz que Yael Padilla sería uno de los jugadores que llegaría a Xolos por Kevin Castañeda, mientras que revelan cómo se encuentra la operación por Denzell García. A su vez, Roberto Alvarado enciende las alarmas en la Selección Mexicana y la Sub-17 rojiblanca se queda con la Copa Imposible 2026 en Colombia.

Yael Padilla podría salir de Chivas

El canterano de 20 años de Chivas es parte importante del plantel de Gabriel Milito en Chivas, pero no terminó de sumar una gran cantidad de minutos como se esperaba. Mientras se habla de la llegada de Kevin Castañeda, René Tovar dio a conocer que Yael Padilla podría entrar en la negociación como parte de pago más tres millones de dólares.

Chivas sigue de cerca a Denzell García

La gran pregunta que surge en Chivas es qué va a suceder con Denzell García luego de que Jesús Bernal haya informado que fuentes del Guadalajara afirman que no va a llegar. César Huerta habló en su canal de YouTube y señaló que el futbolista sigue en la mira de la directiva rojiblanca. “Lo último que me dijeron es: ‘sí nos interesa, pero no en sus condiciones’. Significa que si las condiciones de Juárez y Guadalajara logran empatar en algún punto, se puede armar”, reveló el periodista de Diario AS.

Roberto Alvarado enciende las alarmas en Chivas

Como se sabe ayer la Selección Mexicana jugó un nuevo amistoso de cara a la Copa del Mundo 2026 y fue con victoria por 1-0 con Raúl Rangel y Luis Romo de titulares. La noticia importante en Estados Unidos surgió luego de que se diera a conocer que Roberto Alvarado no fue tenido en cuenta para dosificar cargas y no correr riesgos de una lesión muscular.

Chivas Sub-17 campeón de la Copa Imposible 2026

En Colombia Chivas Sub-17 se consagró campeón de la Copa Bronce de la Copa Imposible 2026 tras superar en la Final por 1-0 a Fortaleza. El equipo de Luis Arce se quedó con la victoria luego de que Hendrick Castañeda marcara el único tanto del partido.