El mediocampista vivió una noche de pesadilla al perder la Final de la Concachampions con Tigres y con una lesión escandalosa.

El mercado de fichajes ha dado comienzo en el futbol mexicano, por lo que han comenzando negociaciones y hasta rumores que involucran a varios futbolistas e inclusive varios clubes, en donde Chivas es uno de los más relacionados en esta ventana de transferencias.

Uno de los rumores que más fuerza tomó en los días recientes fue el de la posibilidad de que el mediocampista de Tigres, Marcelo Flores, pudiera formar parte del equipo del Guadalajara, versión que resultó ser falsa debido a que el futbtolista es el que pidió salir de la escuadra regiomontana y su agente estaría tratando de encontrarle acomodo.

Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada al mexico-canadiense, quien durante la Final de la Concachampions 2026 entre los felinos y el Toluca, sufrió una aparatosa lesión.

En una jugada en la que intentó hacer una finta, la pierna derecha de Marcelo Flores se enganchó en el césped, sufriendo una lesión que desató la preocupación del cuerpo médico de los universitarios.

Guido Pizarro no da un pronóstico alentador

El entrenador de los Tigres, Guido Pizarro, respondió en conferencia de prensa, que el diagnóstico de Marcelo Flores apunta a no ser alentador, pero prefirió esperar a que se le realicen los estudios para determinar la gravedad de la lesión.

“Lo de Marcelo, el panorama no es alentador. Sintió que la rodilla se le fue, así que esperaremos los estudios para ver la gravedad”, explicó el timonel argentino.

¿Por qué Marcelo Flores no tendría cabida en Chivas?

La realidad es que hay varios factores que vuelven poco viable la posibilidad de fichar a un jugador como Marcelo Flores, ya que es un elemento que juega regularmente como extremo, pegado a la banda, recordando que Gabriel Milito no suele jugar con ese esquema.

En caso de ser colocado como volante interior, la posición ya estaría cubierta por elementos como Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Yael Padilla y posiblemente por Kevin Castañeda, quien suena como refuerzo.