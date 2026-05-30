Chivas se encuentra en pleno proceso de definir las altas y bajas de su plantilla para el Apertura 2026, y una de las operaciones que más expectativa ha generado entre los aficionados es la posible incorporación de Kevin Castañeda. De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, las negociaciones entre el Guadalajara y Xolos de Tijuana se encuentran muy avanzadas, por lo que el mediocampista ofensivo estaría cada vez más cerca de convertirse en refuerzo rojiblanco.

Sin embargo, el acuerdo todavía no está cerrado. Desde hace varios días surgieron versiones que apuntaban a que el conjunto fronterizo buscaba incluir a un futbolista del Rebaño Sagrado dentro de la operación, algo que permitiría reducir la cantidad de dinero en efectivo que tendría que desembolsar la directiva tapatía. Ahora, nuevos reportes señalan que el jugador que Xolos pretende recibir como parte del intercambio sería el juvenil Yael Padilla.

Yael Padilla tuvo más actividad en la Liguilla por las bajas de Chivas.

Fue el periodista René Tovar, de Récord, quien reveló que la propuesta que actualmente está sobre la mesa contempla la llegada de Yael Padilla a Tijuana, además de un pago cercano a los tres millones de dólares para concretar el fichaje de Kevin Castañeda. La fórmula estaría siendo analizada por ambas directivas y podría resolverse en poco tiempo, especialmente considerando que las negociaciones entre Chivas y Xolos suelen avanzar con rapidez cuando existe interés mutuo.

En el aspecto deportivo, Yael Padilla tuvo una participación limitada durante el Clausura 2026. El atacante disputó 13 encuentros y acumuló apenas 183 minutos entre fase regular y Liguilla, donde ingresó de cambio en los cuatro compromisos debido a las ausencias provocadas por los llamados a la Selección Mexicana. Todo apunta a que Chivas estaría sacrificando a un jugador con mucho potencial a futuro, pero que actualmente no ocupa un papel fundamental en el esquema de Gabriel Milito.

¿Cuánto vale realmente la carta de Yael Padilla?

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Yael Padilla tiene un valor de mercado estimado en 1.8 millones de euros. A sus apenas 20 años, gran parte de esa valuación está relacionada con el potencial de crecimiento que todavía tiene por delante, más que con su producción actual en Primera División. Por ello, el Guadalajara estaría ante la decisión de desprenderse de una de sus promesas más interesantes para incorporar a un futbolista ya consolidado y con impacto inmediato en la Liga MX como Kevin Castañeda.