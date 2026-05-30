La operación con Xolos podría abrirle una nueva puerta a Yael Padilla, pero también dejar un vacío en el Rebaño Sagrado.

Las negociaciones entre el Club Deportivo Guadalajara y Xolos de Tijuana por Kevin Castañeda siguen en marcha debido a que los fronterizos pidieron además de dinero los servicios de Yael Padilla.

De manera que, en caso de que se concrete la salida del futbolista de 20 años, Gabriel Milito y nuestras Chivas estarían perdiendo a un elemento con gran margen de crecimiento.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, se ha convertido en uno de los jóvenes con mayor recorrido dentro del primer equipo del Rebaño Sagrado.

Yael Padilla podría marcharse a los Xolos de Tijuana.

¿Qué perdería Chivas con la salida de Yael Padilla?

Yael Padilla se despediría del Club Deportivo Guadalajara con 75 partidos oficial disputados, lo que refleja la confianza que han depositado en él diferentes entrenadores desde que debutó en 2023.

Durante ese lapso, el canterano de Chivas ha aportado ocho goles y cinco asistencias, números que respaldan su crecimiento y su capacidad para influir en el ataque.

Con 13 participaciones directas en gol entre anotaciones y asistencias, Yael Padilla se ha consolidado como una de las promesas más utilizadas por el Rebaño Sagrado últimos años, así que en Verde Valle perderían mucho con su salida.