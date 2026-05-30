El Rebaño Sagrado se mueve rápido en el mercado de fichajes y está cerca de cerrar la contratación de uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX.

Mientras todas las miradas comienzan a apuntan hacia la Copa del Mundo 2026, las Chivas de Guadalajara ya se mueven en el mercado con la intención de potenciar todavía más su plantilla. Se creía que el Rebaño Sagrado estaba tras los pasos de Denzell García, futbolista de los Bravos de Juárez, pero finalmente el gran objetivo de la directiva es Kevin Castañeda, volante ofensivo de los Xolos de Tijuana.

Chivas avanza por Kevin Castañeda

La bomba explotó este viernes, cuando el periodista César Merlo informó que Chivas está en negociaciones muy avanzadas para fichar a Kevin Castañeda, futbolista de 26 años que milita en Tijuana. Al parecer, sólo es cuestión de tiempo para que el Rebaño concrete su primer refuerzo para el Apertura 2026. Su pase costaría unos cinco millones de dólares, pues había más equipos interesados, entre ellos el América.

¿Piojo Alvarado podría salir?

Desde que se conoció la noticia de Kevin Castañeda, la afición rojiblanca se pregunta cómo podría encajar en el sistema de Gabriel Milito. En ese sentido, el periodista César Huerta destapó una teoría que preocupó a la afición: “¿Qué partecita me da cierto temor? Esto podría significar la salida de Roberto Alvarado. ¿Dónde juega Kevin Castañeda? Efraín Álvarez es el constructor de futbol zurdo, Kevin Castañeda es derecho. ¿Quién te dice que su llegada no signifique que el Piojo se pueda ir? Lo que me dice la gente involucrada es que la intención es soltar algo de lo que el Guadalajara ya no necesita“.

Dos renovaciones en Chivas Femenil

Después de semana de mucho hermetismo, Chivas Femenil comenzó a realizar anuncios de cara al Apertura 2026. Tras confirmarse algunas bajas como las de Casandra Montero o Kinberly Guzmán, el Rebaño anunció las renovaciones de dos referentas dentro del vestidor: Blanca Félix y Adriana Iturbide. La guardameta es todo un símbolo dentro del Guadalajara, mientras que “Boyi” apuntaba a salir rumbo a Xolos pero finalmente seguirá como rojiblanca.

Blanca Félix y Adriana Iturbide seguirán como rojiblancas (Imago7)

Chivas, la base del Tri Sub-20 y Sub-23

Así como la Selección Mayor Mexicana cuenta con numerosa presencia de jugadores rojiblancos, los anuncios de las convocatorias Sub-23 y Sub-20 también ratificaron el peso de Chivas. Para el Sub-23, Eduardo Arce llamó a Diego Ochoa, Gael García, Juan Pablo Uribe y Diego Covarrubias, de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Por su parte, la Sub-20 tendrá todavía más representación rojiblanca con Cristo Navarrete, Carlos Hernández, Yohan Orozco, Samir Inda, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, quienes disputarán el Revelations Cup.