Tras eliminar a la Selección Antioqueña, el Rebaño disputará el título de la Copa Bronce de la Copa Imposible frente a Fortaleza.

Chivas Sub-17 disputará este 30 de mayo la final de la Copa Bronce de la Copa Imposible 2026 luego de una destacada reacción en las rondas eliminatorias del certamen internacional que se celebra en Medellín, Colombia. El conjunto rojiblanco derrotó este jueves por 1-0 a la Selección Antioqueña en semifinales gracias a un gol de Carlos Bernal tras una asistencia de Uziel Vargas, una de las grandes figuras del equipo en el torneo.

El camino del Rebaño no fue sencillo. Durante la fase de grupos, Guadalajara finalizó en el tercer lugar de su sector tras sumar dos empates y una derrota, resultado que le permitió clasificar a la Copa Bronce. De haber terminado segundo habría accedido a la Copa Plata, mientras que el liderato otorgaba un boleto a la Copa Oro.

Ya en la fase final, Chivas mostró su mejor versión al eliminar consecutivamente a dos equipos colombianos: primero remontó para vencer 2-1 a Independiente Medellín y posteriormente superó por la mínima a la Selección Antioqueña para instalarse en la disputa por el título. Ahora, el conjunto rojiblanco buscará cerrar su participación con un campeonato cuando enfrente a Fortaleza en la gran final del torneo.

¿A qué hora juega Chivas Sub-17 vs. Fortaleza?

La final se disputará el 30 de mayo en Medellín, Colombia. Al momento de publicación de esta nota, la organización aún no ha confirmado el horario oficial del encuentro.

Dónde ver EN VIVO y GRATIS la final de Chivas

Como ocurrió durante todo el torneo, se espera que el encuentro pueda seguirse a través del canal de YouTube de ESPN Fans y mediante Disney+ Premium.