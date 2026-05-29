El Rebaño se impuso por la mínima en las semifinales de la Copa Bronce de la Copa Imposible y ahora disputará el título ante Fortaleza.

Chivas Sub-17 continúa dejando huella en la Copa Imposible 2026. El conjunto rojiblanco derrotó 1-0 a la Selección Antioqueña y selló su boleto a la final de la Copa Bronce, donde buscará cerrar con un título su participación en el torneo internacional disputado en Medellín.

El único gol del encuentro llegó gracias a Carlos Bernal, quien aprovechó una gran asistencia de Uziel Vargas para marcar la diferencia en un partido muy disputado.

Si hay un nombre que ha destacado en el recorrido rojiblanco dentro del torneo es el de Uziel Vargas. El capitán ya suma dos goles y una asistencia en la competencia, participando directamente en tres de las anotaciones de Chivas.

Aunque el Guadalajara no logró avanzar a la Copa Oro tras finalizar tercero en su grupo, sí consiguió el boleto a la Copa Bronce. Desde entonces, el equipo encontró su mejor versión, eliminó a Independiente Medellín en cuartos de final y ahora dejó en el camino a la Selección Antioqueña para instalarse en la disputa por el campeonato.

Fortaleza será el rival de Chivas en la Final de la Copa Bronce

En la otra semifinal, Fortaleza derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe y será el adversario del Rebaño en la gran final de la Copa Bronce, a disputarse este sábado 30 de mayo en la ciudad de Medellín.