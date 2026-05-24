Chivas tuvo un Clausura 2026 muy bueno gracias a la dirección técnica de un Gabriel Milito que apostó por la sangre joven. Conoce los canteranos que debutaron en partidos oficiales en el primer año del técnico argentino en el banquillo rojiblanco.

El trago amargo por quedarse fue de la Final de la Liguilla en Chivas ya quedó atrás y todo el mundo comienza a analizar lo que ha sido la gestión de Gabriel Milito en su primer año como timonel del Guadalajara. Uno de los grandes puntos a destacar es la cantidad de oportunidades que decidió darle a los jugadores de fuerzas básicas.

Ni bien se puso el buzo rojiblanco, el entrenador argentino fue sumamente claro sobre los futbolistas que se forman en Verde Valle al señalar que iba a tener en cuenta a aquellos que estén preparados técnica, táctica y mentalmente para asumir la responsabilidad de jugar en primera división. Solamente estrenó a cuatro de ellos en torneos oficiales y repasamos sus números.

Santiago Sandoval

El primero que se puso la playera de Chivas como jugador de primera división fue Santiago Sandoval ante León en la jornada uno del Apertura 2025 y recién ante Tijuana fue titular. Bajo la dirección técnica de Gabriel Milito el canterano sumó 1535 minutos, anotó seis goles y dio una asistencia en 34 partidos. Su encuentro más destacado fue en la vuelta ante Tigres en el que marcó un doblete.

Samir Inda

En el Apertura 2025 Gabriel Milito tuvo que utilizar a varios jugadores que no eran tenidos en cuenta en la mitad de la fase regular por la gran cantidad de lesionados. Uno de los futbolistas que tuvo acción y que debutó con un gol ante el Necaxa de Fernando Gago fue Samir Inda. El mediocampista solamente jugó un minuto bajo la dirección técnica de Gabriel Milito. Todo indica que en el Apertura 2026 podría tener más acción.

Ángel Chávez

Ángel Chávez fue uno de los canteranos de la dirección deportiva del Guadalajara decidió apostar para el Clausura 2026 y vio una gran cantidad de minutos en Tapatío. Sin embargo, en el inicio del campeonato Gabriel Milito lo hizo debutar ante la lesión de Gilberto Sepúlveda como líbero. Ante América ingresó a falta de siete minutos para el final. Seguramente será uno de los jugadores que el técnico argentino tenga en cuenta para el siguiente torneo.

Sergio Aguayo

El último futbolista que debutó en la era de Gabriel Milito en Chivas fue Sergio Aguayo, futbolista que se formó en Pachuca y que el Guadalajara decidió hacer uso de su opción de compra antes del inicio del campeonato. Debutó ante Necaxa, partido en el que se perdió un gol claro, y vio acción en los cuatro partidos de la Liguilla ante Tigres y Cruz Azul. Sumó en primera división 65 minutos, pero da la sensación que él sería el elegido de Milito para reemplazar a Armando González en la plantilla.