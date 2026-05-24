La cantera rojiblanca vivió un día insólito: mientras una parte de la Sub-17 disputó la semifinal ante Pachuca en México, otro plantel debutó en Colombia por la Copa Imposible 2026 frente a Independiente Santa Fe.

Las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara vivieron una situación muy particular este domingo, ya que la categoría Sub-17 tuvo actividad en dos competencias distintas el mismo día: la semifinal de vuelta del Clausura 2026 ante Pachuca y el debut internacional en la Copa Imposible frente a Independiente Santa Fe, en Medellín.

Ante el complicado calendario, el Rebaño decidió dividir a su plantilla en dos grupos. La base titular del equipo que fue líder de la fase regular permaneció en México para intentar remontar el 3-0 sufrido en la Ida ante los Tuzos, mientras otro plantel viajó a Colombia para disputar el torneo internacional juvenil.

El equipo se quedó a cargo de Luis Arce, entrenador campeón con la Sub-21, quien apostó por una alineación con varios futbolistas que incluso habían tenido actividad en categorías superiores durante el semestre. Elementos como Gael García, Emiliano Rodríguez y Jonathan Grajales bajaron como “refuerzos” para intentar la remontada en Verde Valle. Sin embargo, el encuentro terminó empatado 0-0 y Chivas quedó eliminado con marcador global de 3-0.

Chivas Sub-17 no logró la remontada ante Pachuca (Imago7)

Alineación de Chivas Sub-17 vs. Pachuca

Hugo Juárez

Jonathan Grajales

Omar Dueñas

Emiliano Rodríguez

Leonardo Ramírez

Emmanuel Avilés

Jonathan Gallardo

Santiago Hernández

Gael García

Aaron Correa

Luis Villaseñor

Chivas Sub-17 debutó con un empate en la Copa Imposible 2026

Mientras tanto, otra delegación rojiblanca disputó el debut en la Copa Imposible 2026, certamen internacional Sub-17 que reúne a algunas de las canteras más importantes del continente. Allí, el Rebaño igualó 1-1 luego de comenzar ganando con un gol de su capitán Uziel Vargas de penal, mientras que sobre el final llegó un gol directo desde tiro de esquina para los locales.

Los dirigidos por Alberto Ascensio enfrentaron a Independiente Santa Fe con la siguiente alineación: Axel Gutiérrez; Johann Rodríguez, André Godinez, Joseph González; Dilan Avelar, Dilan Ruiz, Jorge Lewis, Uziel Vargas; Hendrick Castañeda, Carlos Bernal y Gerson Gutiérrez.

Chivas continuará con su participación en la Copa Imposible enfrentando a Argentinos Juniors este lunes 25 de mayo y posteriormente a Atlético Nacional, el martes 27 de mayo, para cerrar la fase de grupos.

Esta fue la delegación completa de Chivas Sub-17 que viajó a Colombia