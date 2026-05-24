Las Fuerzas Básicas del Club Deportivo Guadalajara vivieron una situación muy particular este domingo, ya que la categoría Sub-17 tuvo actividad en dos competencias distintas el mismo día: la semifinal de vuelta del Clausura 2026 ante Pachuca y el debut internacional en la Copa Imposible frente a Independiente Santa Fe, en Medellín.
Ante el complicado calendario, el Rebaño decidió dividir a su plantilla en dos grupos. La base titular del equipo que fue líder de la fase regular permaneció en México para intentar remontar el 3-0 sufrido en la Ida ante los Tuzos, mientras otro plantel viajó a Colombia para disputar el torneo internacional juvenil.
El equipo se quedó a cargo de Luis Arce, entrenador campeón con la Sub-21, quien apostó por una alineación con varios futbolistas que incluso habían tenido actividad en categorías superiores durante el semestre. Elementos como Gael García, Emiliano Rodríguez y Jonathan Grajales bajaron como “refuerzos” para intentar la remontada en Verde Valle. Sin embargo, el encuentro terminó empatado 0-0 y Chivas quedó eliminado con marcador global de 3-0.
Alineación de Chivas Sub-17 vs. Pachuca
- Hugo Juárez
- Jonathan Grajales
- Omar Dueñas
- Emiliano Rodríguez
- Leonardo Ramírez
- Emmanuel Avilés
- Jonathan Gallardo
- Santiago Hernández
- Gael García
- Aaron Correa
- Luis Villaseñor
Chivas Sub-17 debutó con un empate en la Copa Imposible 2026
Mientras tanto, otra delegación rojiblanca disputó el debut en la Copa Imposible 2026, certamen internacional Sub-17 que reúne a algunas de las canteras más importantes del continente. Allí, el Rebaño igualó 1-1 luego de comenzar ganando con un gol de su capitán Uziel Vargas de penal, mientras que sobre el final llegó un gol directo desde tiro de esquina para los locales.
Los dirigidos por Alberto Ascensio enfrentaron a Independiente Santa Fe con la siguiente alineación: Axel Gutiérrez; Johann Rodríguez, André Godinez, Joseph González; Dilan Avelar, Dilan Ruiz, Jorge Lewis, Uziel Vargas; Hendrick Castañeda, Carlos Bernal y Gerson Gutiérrez.
Chivas continuará con su participación en la Copa Imposible enfrentando a Argentinos Juniors este lunes 25 de mayo y posteriormente a Atlético Nacional, el martes 27 de mayo, para cerrar la fase de grupos.
Esta fue la delegación completa de Chivas Sub-17 que viajó a Colombia
- Axel Gutiérrez
- Xoel Pineda
- Johan Rodríguez
- Yael Bojado
- Ramón Perea
- Dylan Avelar
- Lucian Castro
- André Godinez
- Dilan Ruiz
- Diego Ponce
- Javier Contreras
- Joseph González
- Hendrick Castañeda
- Jorge Lewis
- Ricardo Mireles
- Uziel Vargas
- Antonio Moreno
- Gerson Gutiérrez
- David Mejía
- Carlos Bernal