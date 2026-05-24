La publicación destacó la unión, el compromiso y la conexión que logró construir el equipo con la afición durante el Clausura 2026.

La eliminación de Chivas en las semifinales del Clausura 2026 dejó muchísimo dolor entre jugadores, cuerpo técnico y afición. En medio de la tristeza por quedarse a un paso de la final, apareció un mensaje muy especial que rápidamente llamó la atención del entorno rojiblanco. Se trató de una publicación de Silvina Santarelli, esposa de Gabriel Milito, quien compartió unas emotivas palabras después de la derrota ante Cruz Azul.

A través de sus redes sociales, Santarelli publicó una serie de imágenes en el Estadio Jalisco, donde asistió para apoyar al entrenador argentino. Además, escribió un texto muy sentido que rápidamente comenzó a circular entre aficionados de Chivas. “Qué orgullosa estoy de ustedes. Qué orgullosa estoy de vos”, expresó en el inicio del mensaje, dejando en claro las emociones que le generó el torneo realizado por el Guadalajara.

Luego, la esposa del entrenador argentino profundizó sobre lo que representó este equipo más allá de la eliminación. “Porque más allá del resultado, demostraron unión, compromiso, humildad y amor por estos colores”, escribió. La frase conectó rápidamente con la afición rojiblanca, especialmente porque durante todo el semestre uno de los aspectos más valorados del equipo fue justamente la conexión emocional que logró construir con la gente.

Santarelli también destacó la manera en que Chivas afrontó la adversidad durante la Liguilla, marcada por las bajas de cinco seleccionados mexicanos y distintos problemas físicos dentro del plantel. “Se levantaron una y otra vez. Compitieron hasta el final y representaron al club con dignidad”, agregó en otra parte del mensaje, reflejando una mirada muy similar a la que tuvo buena parte de la afición tras la eliminación.

“Este es el camino”

El cierre de la publicación también caló hondo entre los seguidores rojiblancos. “Este es el camino”, escribió Santarelli, acompañando la frase con corazones rojiblancos. En medio del dolor por quedarse a un paso de la Final, el mensaje terminó funcionando casi como una síntesis de lo que dejó este Chivas de Milito: un equipo que no consiguió el título, pero que volvió a despertar ilusión, identidad y sentido de pertenencia alrededor del club.