La marca de la palomita anunció que haría la presentación de la nueva indumentaria del Guadalajara, en donde cientos de aficionados ya pudieron verla, pero con una condición.

La llegada de Nike a Chivas ha traído consigo altas expectativas entre los aficionados rojiblancos que esperan ansiosos el poder conocer, oficialmente, cómo será el nuevo jersey para el Apertura 2026, en donde algunas personas en Guadalajara ya pudieron verla de forma oficial.

A través de redes sociales de Nike se anunció que este miércoles 8 y jueves 9 de julio, se realizaría la “presentación” de la nueva indumentaria del Guadalajara que marca el regreso de la marca de la palomita a la escuadra tapatía, aunque tuvo unas peculiaridades.

La empresa estadounidense colocó un set para permitir que los aficionados que se registraran pudieran ingresar para poder ver la nueva indumentaria, pero con la condición de que nadie podía tomar alguna foto, por lo que se negaron el acceso a celulares, para evitar que se filtre en redes sociales y que se incremente la expectativa.

Filtraciones revelaron el nuevo jersey de Chivas con Nike

Desde hace varias semanas se fueron dado a conocer poco a poco algunas de las novedades que tendrá la nueva equipación del Guadalajara tras su regreso con la marca estadounidense después de casi 30 años de ausencia; sin embargo, las fotografías ya se han viralizado por filtraciones y hasta por la venta de las indumentarias en Estados Unidos.

(REDES SOCIALES)

¿Cuánto costará la nueva playera de Chivas con Nike?

El Rebaño Sagrado ya realizó la preventa de algunas camisetas, las cuales serán entregadas en la Tienda Chivas ubicada en el Estadio Akron el próximo 16 de julio, en donde se confirmaron los precios de cada una de las versiones, ya que la de jugador costará 2 mil 999 pesos, mientras que la de aficionado valdrá mil 999 pesos.

IMAGEN GENERADA CON IA A TRAVÉS DE UNA FOTO DE GETTY IMAGES

Chivas podría tener playera con escudo retro gracias a Nike

En entrevista con Rebaño Pasión, Ricardo Ortiz Montenegro, especialista y coleccionista de jerseys del Club Deportivo Guadalajara, destapó que existen posibilidades de que la tercera indumentaria o el jersey de gala del chiverío pueda contar con la presencia de un escudo retro.