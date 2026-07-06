Chivas se alista de la mejor manera para el Apertura 2026. En medio de este contexto, revelan que el Guadalajara tendrá una playera conmemorativa de Nike con escudo retro.

Uno de los grandes cambios que ya hizo oficial Chivas para el Apertura 2026 es el regreso de Nike a su indumentaria. Mientras se espera que el Guadalajara confirme su nueva piel para el siguiente torneo, Ricardo Ortiz Montenegro le confirmó en exclusiva a Rebaño Pasión que la marca estadounidense sacará tres equipaciones y que la de gala será con un escudo retro.

Con la llegada de Gabriel Milito el Rebaño Sagrado no para de ilusionarse con volver a levantar un trofeo de la Liga MX. Esa misma ilusión no solo se alimenta por el buen juego, sino que además por el mercado de pases que han llevado Javier Mier y Alejandro Manzo porque fichan futbolistas de calidad que son seguidores del conjunto rojiblanco.

Para agregarle un condimento especial a este momento, Chivas decidió volver a tener en su piel a Nike. Por esta razón, los chivahermanos están conformes y se ilusionan con levantar la 13. Uno de ellos es Ricardo Ortiz Montenegro, diseñador gráfico y coleccionista de playeras rojiblancas. Con una pared de ciento de jerseys del Guadalajara, reveló en exclusiva que que saldrá una playera con un escudo retro.

Chivas y Nike sellaron su alianza. (Foto: IG / @Chivas)

“Parece que esa (la tercera equipación) va a venir con un escudo retro, es decir, en esta primera entrega que van a hacer de de estas playeras, parece que una de estas playeras va a llevar el escudo retro, lo cual me parece excelente porque siempre que pondere la historia es muy loable por parte de las marcas. Espero que se documenten bien y hagan algo que a todos los aficionados nos guste”, reveló. No hay que olvidarse que Futboltuber había adelantado que esta tercera equipación va a ser negra con tonos dorados.

Chivas y Nike sacarán varias versiones de su playera

De cara al inminente lanzamiento, Ricardo Ortiz Montenegro reveló que habrá varias versiones de la playera. “Para este torneo ya maneja cuatro. La versión jugador, la versión aficionado, va a haber otra un poco más barata. Va a haber muchas versiones de cada una de las prendas y va a haber tres prendas, la de local, la de visita y la versión de gala”, explicó.